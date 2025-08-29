RC - Dernières infos

6e édition du COA festival à Vérossaz: 8 concerts, deux scènes à l’unique Open Air sous toit

Le Festival COA (ndlr : C’est un Open Air) revient pour sa 6e édition, avec 500 places et une programmation éclectique. Grandir sans abandonner les origines décalées de l’événement : le défi semble atteint.

Pour sa 6e édition, le Festival COA confirme son ancrage dans le paysage culturel chablaisien. Après 340 participants en 2024, qui se sont rendus à la salle de Gym de Vérossaz, l’équipe vise 500 places cette année, un plafond imposé par la sécurité. Dès 2026, le comité devra imaginer une solution pour accueillir encore plus de monde. « Mais plus dans la salle, en raison de cette limite maximale. Sous le couvert de Vérossaz ou en plein air, comme au terrain de foot par exemple », se projette Romain Cettou, fondateur du COA Festival. « Ce sera le grand chantier du comité pour cette fin d’année », précise-t-il.

Côté programmation, le festival mise sur un mélange de fidèles et de nouvelles têtes : les Stylos Rouges, composés d’enfants du village. Ce sera leur troisième participation. Nath & Co, Brainless, et IBNH (Insert Band Name Here), groupe des « pères fondateurs » du C’est un Open Air festival, relégué sur la petite scène.

Et pour la première fois à Verossaz : The Lost Guides (duo acoustique), Daveless (jeunes prodiges), et les Grün Vater (30 ans de carrière). Et en tête d’affiche, il y aura Grand Canard Blanc.

L’interview de Romain Cettou, fondateur et organisateur, invité dans notre émission « 17h Mag ».

