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69e Semaine Romande de Musique et de Liturgie : Quand l’art sacré nourrit la vie intérieure

La 69e édition de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie s’est achevée dimanche par une messe finale à l’Abbaye de Saint-Maurice.

Durant une semaine, 143 participants venus de Suisse et de l’étranger ont pris part à cette formation dédiée entre autres au chant grégorien, à l’enluminure médiévale et à l’écriture d’icônes.

Conférences et ateliers tournés vers le sacré ont rythmé cette session, avec notamment une journée de méditation consacrée à la symphonie de sainte Hildegarde. Créativité et culture sont deux axes qui invitent à la spiritualité, à en croire Nicolas Viatte, secrétaire général de la formation : «Des participants viennent ici pour s’initier à la peinture de miniatures, puis se retrouvent pour la première fois au cœur d’un office et se disent « demain je reviens ». Quand ça arrive, pour nous c’est mission réussie.»

Ces sept jours ont été jalonnés de moments forts propices au développement de la vie intérieure. «Nous avons vécu tous les soirs de très belles célébrations, notamment celle de mercredi autour du « sanctus » dans plusieurs déclinaisons», se remémore l’organisateur.

La prochaine édition, qui marquera les 70 ans de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie, se tiendra à Saint-Maurice du 12 au 18 juillet 2027.

ADC