65 ans d’ancrage récompensés: la Foire du Valais entre au patrimoine cantonal

Née il y a 65 ans dans une simple salle communale, la Foire du Valais est désormais reconnue comme un patrimoine à part entière. L’événement octodurien fait officiellement son entrée au patrimoine culturel immatériel du canton.

Elle fait partie du paysage valaisan depuis plus de six décennies. Désormais, c’est officiel : la Foire du Valais entre au patrimoine culturel immatériel du canton.

L’annonce a été mise en lumière ce jeudi à Martigny, dans la salle communale où tout a commencé en 1960 avec le premier Comptoir. Depuis, la manifestation a grandi : elle attire aujourd’hui près de 250’000 visiteurs chaque automne. Vincent Claivaz, président de la Foire du Valais :

Pour figurer sur cette liste, plusieurs critères ont dû être remplis. Des exigences détaillées par le chef du Service de la culture de l’État du Valais, le Montheysan Alain Dubois :

Des critères jugés remplis par la Commission du patrimoine. Pour le président de la Foire, Vincent Claivaz, cette reconnaissance est « une immense fierté », mais aussi « une grande responsabilité ». Le comité entend d’ailleurs poursuivre son travail d’ancrage régional. Dans cette optique, pour la deuxième année consécutive, l’ouverture ne se fait plus uniquement depuis le Haut-Valais, mais aussi depuis le Chablais. Vincent Claivaz :

La Foire du Valais rejoint ainsi une trentaine d’éléments inscrits au patrimoine immatériel valaisan, dont cinq déjà reconnus par l’UNESCO.

/JGA