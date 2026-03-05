RC - Dernières infos

60 ans du Viaduc de Chillon, pilier du trafic lémanique

En 2026, le Viaduc de Chillon célèbre les 60 ans du début de sa construction, un chantier lancé pour répondre à l’explosion du trafic entre l’arc lémanique et le Valais. Véritable prouesse technique suspendue au-dessus du Léman, l’ouvrage a su s’adapter à une circulation multipliée par cinq et devrait rester en service au moins jusqu’aux années 2060.

Suspendu au-dessus du Léman, le Viaduc de Chillon demeure un axe stratégique entre le bassin lémanique et le Valais. Inauguré en 1969 après trois ans de chantier, l’ouvrage constituait à l’époque une prouesse technique dans un environnement contraignant. Mais en près de six décennies, le trafic a été multiplié par cinq, avec environ 50’000 véhicules quotidiens, une fréquentation qui n’avait pas été anticipée par les ingénieurs.

Pour faire face à cette hausse, le viaduc a connu deux grandes phases de rénovation, à la fin des années 1990 puis il y a une dizaine d’années. Ces travaux doivent permettre à la structure d’atteindre une durée de vie d’environ cent ans, soit jusqu’en 2069, avant que ne se pose la question de son avenir à plus long terme.

Le dossier préparé par Ludovic Turin :

/LT

© Radio Chablais