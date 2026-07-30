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57e édition du Festival International du Film Alpin aux Diablerets: rencontre avec l’une des réalisatrices, Zoé Lemaitre

La 57e édition du FIFALP, le Festival International du Film Alpin qui se déroule aux Diablerets, bat son plein depuis le 25 juillet.

De nombreuses projections sont ainsi proposées au public, des films qui ont tous comme point commun de mettre en avant l’univers de la montagne. Parmi ces longs-métrages, « Via Alpina, sur les pas des pionnières », un film réalisé par une jeune française de 25 ans, Zoé Lemaitre. Elle est partie seule, pour un périple de plus de 2’000 km à pied, traversant 8 pays et parcourant plus de 135 000 mètres de dénivelé positif, tout ceci dans le but d’aller à la rencontre de femmes passionnées par la montagne, qui en ont fait leur métier. Je suis allée la rencontrer, et lui ai demandé comment tout a commencé. Voici la réponse de Zoé Lemaitre.

Découvrez la vidéo réalisée par Olivier Badoux