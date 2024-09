RC - Dernières infos

500 jeunes pompiers romands se retrouveront ce week-end à Château-d’Oex

Le SDIS, le service de défense incendie du Pays d’Enhaut prépare la relève romande ce weekend à Château d’Oex.

Durant trois jours, près de 500 jeunes pompiers de 8 à 18 ans participeront à des compétitions sportives et à des ateliers ludiques lors du Rassemblement des Jeunes Pompiers Romands (RA24). Face à la baisse constante du nombre de sapeurs-pompiers volontaires, ces festivités visent à recruter, former et fidéliser dès le plus jeune âge les futurs soldats du feu.

Pour Julien Martin, commandant du SDIS du Pays d’Enhaut, ce rassemblement des jeunes pompiers romand est un excellent moyen pour transmettre et nourrir la flamme du métier.

Le rassemblement des jeunes pompiers romand à Château d’Oex sera rythmé samedi par un défilé des corps d’intervention et d’une soirée ouverte à tous. Dimanche, les visiteurs pourront découvrir une démonstration de la colonne de secours ainsi qu’une exposition des véhicules pompiers.

Programmes et horaires : ra2024.ch