40 ans de Radio Chablais: retour sur la création avec Georges Mariétan

Il y a quarante ans naissait Radio Chablais. C’était le 20 juin 1984. Pour l’occasion, George Mariétan, ancien chef de projet au moment de la création de l’antenne, revient sur cette époque marquante.

Radio Chablais fête officiellement ses quarante ans d’existence jeudi 20 juin 2024. Sous l’impulsion de l’Association du Chablais et soutenue par les communes avoisinantes, la radio a vu le jour à Monthey, le 20 juin 1984. À l’origine, cette nouvelle antenne avait pour but de tisser un lien dans une région couvrant deux cantons, avec des pôles médiatiques à Lausanne et Sion. Une mission qui est toujours d’actualité pour Radio Chablais.

Chef de projet au moment de la création de Radio Chablais George Mariétan a pris part à l’ensemble du processus. Il est revenu sur les défis qu’il a fallu relever il y a quatre décennies.

En tant que nouvelle radio, il a fallu se faire un nom parmi les entités qui occupaient déjà l’espace médiatique. Très vite, les personnes à la tête du projet ont travaillé dur pour amener une crédibilité au sein de cette nouvelle antenne, comme se souvient George Mariétan.

Pour marquer cet anniversaire, l’année 2024 réservera de nombreuses surprises aux auditeurs et aux auditrices de Radio Chablais.

Ludovic Turin