3e édition du salon MINT à l’EPFL: l’occasion de découvrir de nombreux métiers scientifiques pour les jeunes Vaudois de 8 à 12 ans

À l’EPFL, le salon MINT initie les jeunes Vaudois aux métiers des mathématiques, de l’informatique et des sciences de la nature. Cette troisième édition veut briser les clichés et susciter des vocations, notamment chez les filles.

Découvrir l’univers des métiers touchant aux mathématiques, à l’informatique ou encore aux sciences de la nature et la technique : tel est l’objectif du salon MINT, qui se tient jusqu’à dimanche à l’EPFL. Pour cette troisième édition, de nombreux écoliers vaudois âgés de 8 à 12 ans pourront ainsi s’intéresser à des métiers techniques à travers des expériences ludiques et pédagogiques. Frédéric Borloz, conseiller d’Etat

Un événement porté par le DEF, le Département de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, en lien avec l’EPFL et la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie. Son directeur, Philippe Miauton y voit un potentiel pour développer l’intérêt des jeunes pour des métiers souvent très techniques.

Le but de ce salon est aussi de susciter l’intérêt des jeunes – en particulier des filles – pour ces métiers scientifiques, et ainsi remettre en question certains clichés. Frédéric Borloz, chef du DEF.

Pour Frédéric Borloz, conseiller d’Etat en charge du DEF, cet événement est la porte d’entrée dans le monde professionnel pour ces jeunes.

Cette année, près de 370 classes y participeront. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est nécessaire en passant par le site internet de la manifestation.