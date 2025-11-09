RC - Dernières infos

3’600 mots et un lexique pour valoriser le patois de Val d’Illiez et de Champéry

« Déveza ein Patoué », qui se traduit par discuter en Patois. Ce titre barre le tout nouveau lexique du patois de Val d’Illiez et de Champéry baptisé ce week-end. Ce glossaire contient plus de 3’600 mots et expressions.

« Le patois de Val d’Illiez et Champéry est exactement le même, car à l’époque, il n’y avait qu’une seule paroisse pour les deux villages. Les gens se rencontraient donc au même endroit », explique Bernard Caillet-Bois, bénévole au sein de la fondation du patrimoine de Val d’Illiez. Cette réalité historique amène logiquement à un partenariat avec l’association du patrimoine champérolain pour la réalisation du livre. « Une collaboration entre des participants des deux communes impeccable », résume Bernard Caillet-Bois.

L’aide d’une experte et vacancière

Tiré à environ 250 exemplaires, le lexique sera destiné à tous les publics, jeunes comme moins jeunes. « On l’a aussi fait pour eux, car nous avions remarqué un engouement pour la patois auprès de la jeunesse », constate le Val d’Illien. Ce « dictionnaire » liste 3’600 mots et expressions traduits en français et en dialecte. « Au départ, nous pensions mettre uniquement des mots et leurs traductions. C’est sous les conseils d’une professionnelle en dialectologie, Maguelone Sauzet, que nous avons inclus des expressions dans les deux langues », dit-il avec reconnaissance. Pour l’anecdote: celle qui est doctorante à l’Université de Neuchâtel a pris connaissance de cette démarche lors de vacances à Champéry. « Elle est entrée en contact avec nous et s’est proposée de nous aider car elle adorait l’idée ».

Sorti de presse après plus de neufs ans de travaux, le glossaire était déjà courtisé avant même son vernissage le week-end dernier. « La semaine précédente, des personnes m’ont averti qu’elles ne pourront pas se déplacer le jour-j. Mais que je devais leur en laisser trois de côté », raconte-t-il en esquissant un sourire. A noter qu’il sera possible de se procurer ce lexique du patois Val d’Illiez – Champéry tous les samedis après-midi au musée-grenier de la Fondation du Patrimoine de Val d’Illiez, au bar « la Mascotte » qui se trouve à l’entrée du village, à l’office du tourisme de Champéry et, un peu plus tard, à la Casa Nova de Monthey.

Les explications de Bernard Caillet-Bois, avec Guillaume Abbey.

Guillaume Abbey