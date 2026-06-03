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31 jours pour changer ses habitudes de mobilité ? C’est l’objectif du défi « 31Days » proposé aux Valaisannes et Valaisans

Le Canton du Valais lance le défi « 31 days », un challenge pour se déplacer différemment durant un mois. L’objectif : laisser tomber la voiture pendant 31 jours, et ainsi découvrir d’autres modes de mobilité.

Le concept a déjà été testé à Winterthour, Bâle et Berne, mais c’est la première fois qu’il est mis en place dans un canton alpin. L’objectif vise à encourager la population à se déplacer avec un autre moyen de transport que la voiture. C’est ce que nous explique Linda Tesauro, chargée de projet au service de la mobilité de l’Etat du Valais.

Et pour participer à cette expérience, c’est facile, il suffit de s’inscrire et d’attendre le processus de sélection. Un processus nécessaire, car les abonnements généraux gratuits ne sont pas illimités. Linda Tesauro nous explique le déroulement de l’expérience.

Après l’expérience, les participants sont invités à faire un compte-rendu. La chargée de projet au service de la mobilité de l’Etat du Valais se réjouit de cet instant.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin de cette année sur 31days.ch