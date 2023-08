RC - Dernières infos

2m2c de Montreux : c’est parti pour près de deux ans de travaux

Après 50 ans de loyaux services, le Centre des Congrès de Montreux va subir une cure de jouvence. Les travaux de rénovation du 2m2c commencent ce mercredi.

Le lifting du Centre des Congrès de Montreux commence ce mercredi. Durant un peu moins de deux ans, le bâtiment historique subira différents aménagements et rénovations. Parmi ceux-ci : une remise aux normes sécuritaires, l’ajout de nouvelles voies de fuite, ainsi que des renforcements antisismiques et antiincendies. Avec l’objectif d’améliorer la flexibilité du bâtiment et l’autonomie des différents étages, en accueillant plus d’événements de capacités différentes. Le Municipal montreusien chargé de l’urbanisme Caleb Walther.

L’énergie au centre du projet

L’efficience énergétique des lieux sera quant à elle améliorée. « On a un bâtiment qui a été prévu pour tenir 25 ans. Il en a aujourd’hui 50 », explique Caleb Walther, afin de souligner l’importance de ces travaux. Ainsi, l’isolation du 2m2c et certains équipements techniques seront améliorés. Le Centre des Congrès sera en outre rattaché au nouveau réseau thermique communal. « Ce sera un grand pas pour la Commune, sur le plan politique, mais aussi commercial. Car on sait que de plus en plus d’événements s’attendent à pouvoir mettre en avant leur propre durabilité », ajoute Caleb Walther.

Des manifestations sans domicile fixe

Les travaux, qui s’étaleront jusqu’à l’été 2025, auront tout de même un impact sur les nombreuses manifestations qui sont organisées dans le 2m2c, comme le Montreux Jazz Festival, Polymanga ou encore les différents concerts. Celles-ci vont devoir s’organiser pour trouver un nouvel hébergement, en collaboration avec la Municipalité locale. Caleb Walther.

Coût total de ces opérations : 78 millions de francs. Un montant pris en charge par la Commune, à la hauteur de 21 millions, et par le Canton.