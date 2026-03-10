RC - Dernières infos

2ème tour à Ormont-Dessous

La commune d’Ormont-Dessous connaît la configuration de sa prochaine Municipalité.

Silvan Perreten, de la liste « Ormont-Dessous Libre et Solidaire », et Rémy Fischer pour « L’Entente communale » rejoignent Raphaële Bruger, Isabelle Raya et Clément Dupertuis, les 3 élus du premier tour de ce dimanche. Deux listes ont donc été déposées ce mardi pour le 2ème tour des élections communales vaudoises. A noter que Rémy Fischer, municipal sortant ne s’était pas présenté au 1er tour. Il remplace la candidate Gretel Ginier, syndique sortante et présente au 1er tour, mais qui avait annoncé en janvier dernier sa démission avec effet immédiat.

10 mars 2026

