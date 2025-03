RC - Dernières infos

25 ans de musique live à Vevey

L’association « Live in Vevey » célèbre cette fin de semaine ses 25 ans d’existence.

Du 20 au 22 mars les amateurs de musique et de découvertes ont rendez-vous au théâtre de l’Oriental à Vevey pour le festival « Live in Vevey » qui marque 25 ans de dévouement à la musique. Un projet qui est né dans l’esprit de 2 amoureux de musique live et accessoirement défenseurs des artistes suisses, comme le confirme un des cofondateurs de l’association Christian Halbritter.

www.liveinvevey.ch