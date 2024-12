RC - Dernières infos

24’500 francs récoltés par l’action « Sapin du Coeur » de Manor Monthey en faveur de « la Parenthèse »

24’500 francs. C’est le montant récolté par l’action du « Sapin du Cœur » de Manor Monthey. Le chèque a été remis mardi matin à l’association La Parenthèse.

Un montant qui fait du bien, encore plus dans cette période financièrement compliquée pour de nombreuses personnes. C’est du moins ce qu’indique Margrit Picon, organisatrice de cette action, et membre du comité la Parenthèse.

L’association La Parenthèse, qui accueille et prend en charge des personnes en situations de handicap pendant quelques temps. Elle célèbre cette année ses 20 ans, et les sous récoltés permettront de financer une partie des travaux de rénovation des bâtiments situés à St-Gingolph. On retrouve Margrit Picon.

LJ