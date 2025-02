RC - Dernières infos

21ème semaine des médias dans les écoles de Suisse romande : 58 activités au programme

La semaine des Médias a débuté lundi et se tient jusqu’à vendredi dans les écoles de Suisses romandes. Mise sur pied par la conférence intercantonale de l’instruction publique et de la culture de suisse romande et du Tessin, elle proposera plus d’une cinquantaine d’activité liées au monde des médias.

« Informer, sans déformer », c’est le thème de la 21ème semaine des médias à l’école en Suisse romande. À l’heure des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, l’objectif est de sensibiliser les élèves à l’éducation numérique tout en aiguisant leur esprit critique. Mis sur pied par la Conférence Intercantonale de l’instruction publique et de la culture de suisse romande et du Tessin, cette semaine médiatique proposera pas moins de 58 activités jusqu’à vendredi, comme des ateliers avec des professionnelles de la branche, ou encore des concours sur la réalisation des unes de journaux.

Une démarche qui a déjà plus de 20 ans, mais dont le message semble encore plus important en 2025, comme nous le confie Christian Georges, collaborateur scientifique pour la CIIP.

L’occasion d’évoquer les différentes problématique qui entourent le monde de l’information, notamment son omniprésence au travers des nombreux vecteurs d’aujourd’hui, comme le précise Christian Georges.

Parmi la cinquantaine d’activité prévue, RadioBus, la radio des écoles de Suisse romande, passera par plusieurs localités. Il fera halte mercredi, à Troistorrents, entre 9h30 et 11h00.

Ludovic Turin