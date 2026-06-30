RC - Dernières infos

2’000 enfants utilisés comme cobayes, Terre des Hommes Valais réagit face au scandale

La Maison Terre des hommes Valais, active à Massongex, a réagi lundi aux révélations sur les expérimentations médicales réalisées sur plus de 2’000 enfants dans les années 60 et 70 au sein d’hôpitaux suisses.

Relayé par le Temps, le programme médical dirigé par Terre des Hommes Lausanne a utilisé pendant 15 ans des enfants placés comme cobayes lors de quarantaines injustifiées et des opérations chirurgicales à cœur ouvert pour consolider des recherches.

La Fondation valaisanne se dit « stupéfaite » et rappelle que son rôle s’est limité à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des enfants confiés par des partenaires, sans intervention dans les décisions médicales, laissées aux institutions hospitalières. Elle précise que son organisation est distincte de son pendant vaudois.

La Maison Terre des hommes Valais se dit prête à collaborer à toute démarche d’éclaircissement et à ouvrir ses archives si nécessaire et souligne qu’elle accueille depuis 55 ans des enfants gravement malades, principalement originaires d’Afrique, pour des soins en Suisse.

Environ 180 enfants sont pris en charge chaque année avec les partenaires médicaux, dans une mission qu’elle décrit comme humanitaire, fondée sur la dignité et l’accès aux soins vitaux.

Com/ADC