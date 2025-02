RC - Dernières infos

17h/Mag : « Un regard, ça ne se numérise pas », François Pilet, médecin de famille à la retraite

François Pilet a été médecin de famille à Vouvry pendant près de 40 ans, jusqu’à sa retraite prise à 68 ans, en 2019. Le Chablaisien a sorti « Des regards et des Maux » en début d’année.

Dans ce livre, François Pilet nous propose une immersion. Ou plutôt des immersions : dans son cabinet, dans ses consultations, au cœur des relations avec ses patients. Mais aussi dans son esprit, où ses réflexions jaillissent grâce à sa faculté de toujours se questionner. « C’est essentiel, nous n’avons plus le temps de le faire, mais c’est vital ! », dit-il. Et le médecin de nous accompagner durant tout le récit, le rendant didactique et éloquent aux lecteurs.

Abordant les questions de fond dans son ouvrage paru le 8 janvier 2025, sur la normalisation de la profession, la standardisation de la formation, le manque d’attention porté aux soignés, en raison, entre autres, des écrans, le docteur se défend de revenir à l’ère pré-informatique. Mais François Pilet relève une certaine propension à consacrer trop de temps à l’ordinateur, par obligations légales parfois, au détriment des patients. Une présence attentive résume le cœur de notre métier. Nous offrons bien sûr d’autres compétences, mais sans la présence que reste-t-il du soin ? questionne-t-il dans son livre.

Durant toutes ses années d’activité le médecin vouvryen a défendu une médecine humaine et a mis en garde, la population notamment, les politiciens surtout, sur les différentes menaces qui planent sur le métier. A commencer par la pénurie de médecins généralistes à venir. Pour tenter d’y remédier, il imagine un lieu dans lequel les disciplines de la médecine « co-soignent ». Ainsi, la Maison de la Santé du Haut-Lac (MSHL) prend forme dans sa tête, puis dans la réalité. Elle est inaugurée en 2017 à Vouvry, deux ans avant sa retraite. François Pilet y aura pratiqué jusqu’en 2019, puis la laisse, comme un héritage issu d’un combat qu’il juge juste et légitime. « Un des facteurs du succès était mon retrait. Les jeunes devaient prendre les choses en main. C’était essentiel ! » déclare-t-il.

Celui qui a également été chargé de cours à l’Université de Lausanne, et a accueilli la formation d’étudiants et de jeunes collèges au sein de son cabinet, sort ce livre, Des Regards et des Maux, aux éditions Favre SA, paru le 8 janvier.

François Pilet était l’invité de Guillaume Abbey dans 17h Mag, le mardi 4 février.

« Des Regards et des maux », le livre du docteur François Pilet est sorti le 8 janvier 2025 aux éditions Favre. © Editions Favre.

Guillaume Abbey