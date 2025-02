RC - Dernières infos

17h/Mag : le spectacle « J’ai pas de problème », de, et par Cristian Rosatti

Le spectacle « J’ai pas de problème ! » de, et par Cristian Rosatti a lieu jeudi 6 et vendredi 7 février 2025, à 20h au P’tit Théâtre de la Vièze à Monthey.

Ce « seul en scène » est l’histoire vraie d’un jeune homme qui, à 27 ans, arrive en Amérique Centrale et participe à un groupe de parole, similaire aux Alcooliques Anonymes, et qui va le marquer à vie.

Non moralisateur et porteur d’une dimension préventive aux addictions, ce spectacle s’attarde sur la vie d’un homme, livré aux dépendances. Cristian Rosatti se livre au public « sur scène, je suis à poil. Tout ce que je dis est vrai. C’est du 100% vécu ».

Le Vaudois, qui s’essaie au théâtre depuis un an environ, slalome entre le déni, la honte, la conscience de devenir un autre et aussi la déresponsabilisation. « On a vite fait de rejeter la faute sur autrui. C’est plus confortable. Pourtant, personne ne m’a forcé », reconnaît Cristian Rosatti.

Le comédien était l’invité de Guillaume Abbey dans le Mag.