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16ème édition de la Fugue Chablaisienne : Toute une région à vélo malgré la canicule

Des milliers de participants ont pris part dimanche à la 16ᵉ édition de la Fugue Chablaisienne, un événement de mobilité douce organisé à travers plusieurs communes de la région. Malgré des températures caniculaires, la manifestation a rencontré un franc succès et a confirmé son ancrage auprès des familles.

Des milliers de personnes ont enfourché leur vélo ou chaussé leurs rollers dimanche à l’occasion de la 16ᵉ édition de la Fugue Chablaisienne. Malgré des températures caniculaires, l’événement a une nouvelle fois rencontré un important succès populaire, lui qui avait cette année pour thème, la culture. Différents points de passage étaient donc prévus dans les quatre coins du Chablais sur un parcours total de 42 km.

Pour les organisateurs, la manifestation est désormais solidement ancrée dans les habitudes des familles de la région. Les explications de la présidente de la Fugue Chablaisienne, Jennifer Cettou.

Du côté des missions des organisateurs : fermer certaines routes, coordonner plusieurs communes et garantir la sécurité de milliers de participants : derrière l’ambiance festive de la Fugue Chablaisienne se cache un important travail de mise en place. Jennifer Cettou.

Cette organisation bien rodée permet à la Fugue Chablaisienne de réunir chaque année plusieurs milliers de participants à travers la région, sans perturbation majeure sur les différents axes routiers.

/LT