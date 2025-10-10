RC - Dernières infos

125 ans de la ligne Aigle-Leysin : un héritage ferroviaire tourné vers l’avenir

Les Transports Publics du Chablais célèbrent ce week-end les 125 ans de la ligne Aigle-Leysin tournée vers l’avenir.

Depuis 1900, cette voie ferrée relie la plaine à la montagne et a participé à l’essor de la station des Alpes vaudoises : d’abord médical avec ses centres de soins, puis touristique avec le ski. Aujourd’hui, plus de 400’000 voyageurs empruntent chaque année cette liaison.

Durant ces festivités, des comédiens en costume du siècle dernier animeront samedi les trains et une rame d’époque sera exposée. En parallèle, les TPC présenteront de nouveau leurs projets tournés vers l’avenir : d’ici 2033, la ligne Aigle-Leysin bénéficiera notamment de rames modernes et d’une cadence augmentée. Christelle Piguet, responsable communication de la société de transport.

Gare de Leysin en 1920. Crédits : Collection Gérald Hadorn

Pour marquer les 125 ans, un billet au tarif anniversaire permettra aux visiteurs de voyager librement entre Aigle et Leysin et d’accéder à la télécabine de la Berneuse. De nombreux concerts et animations rythmeront également toute la journée du samedi.

