10ème anniversaire du Champéry Film Festival

Les amoureux de montagne et d’évasion ont rendez-vous pour la 10èmeédition du Champéry Film Festival du 13 au 15 novembre.

A cette occasion le Palladium ouvre ses portes à cet événement qui met en valeur des films dédiés à l’aventure en montagne. Pour ce 10ème anniversaire, les organisateurs ont décidé de proposer quelques nouveautés comme le souligne la Présidente du Champéry Film Festival, Carine Granger.

www.champeryfilmfestival.ch