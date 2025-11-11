RC - Dernières infos

10ème anniversaire du Champéry Film Festival

Les amoureux de montagne et d’évasion ont rendez-vous  pour la 10èmeédition du Champéry Film Festival du 13 au 15 novembre.

A cette occasion le Palladium ouvre ses portes à cet événement qui met en valeur des films dédiés à l’aventure en montagne. Pour ce 10ème anniversaire, les organisateurs ont décidé de proposer quelques nouveautés comme le souligne la Présidente du Champéry Film Festival, Carine Granger.

www.champeryfilmfestival.ch

11 novembre 2025

