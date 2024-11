RC - Dernières infos

10’000 personnes en Suisse participent au Mois de novembre sans tabac

La troisième édition du Mois sans tabac se tiendra tout le mois de novembre.

Pour arrêter de fumer, les participants bénéficient durant 28 jours d’un accompagnement professionnel et du soutien de la communauté Facebook de l’événement. Selon la Ligue Pulmonaire Vaudoise, le Mois sans tabac est important pour améliorer la prévention contre la cigarette encore lacunaire en Suisse.

En effet, la participation à ce type de défi augmente par cinq les chances de retrouver une vie sans fumée. Virginie Bréhier, responsable de la prévention à la Ligue Pulmonaire Vaudoise, conseille de ne pas craindre l’échec avant même d’avoir commencé.

Les organisateurs rappellent que la cigarette est la première cause de mortalité évitable en Suisse et coûte chaque année plus de 5 milliards de francs au système de santé. Cette année, près de 10’000 personnes participent au mois sans tabac, dont une moitié de Romands.