Les News

Le Zikamart Festival fête ses 10 ans

La 10ème édition du Zikamart Festival se déroule les 9 et 10 septembre à la Belle Usine de Fully. Pour l’occasion c’est un beau programme qui a été mis en place. Le vendredi vous pourrez notamment découvrir Kadebostany, Orkidé, Pablo Nouvelle et Macaô. Enfin le samedi c’est Bonaparte, Puts Marie, Alexander Robotnick, Astorian et Alice Roosevelt qui vont faire vibrer les vitraux de la belle Usine.

AlpRadio et Vibration108 seront présents comme ces dernières années pour partager avec vous les interviews des groupes programmés à découvrir ici