Les News

4 sportifs au Marathon de New York pour les Anges d’Angeline

4 sportifs s’élanceront le 6 novembre prochain pour 42,195km au très réputé: Marathon de New York ! 🏃🏃

S’ils ont décidé de participer à cet événement, c’est pour soutenir l’association les Anges d’Angeline. Vous pouvez les sponsoriser pour chaque kilomètre effectué selon le montant de votre choix.

Chaque franc compte et sera intégralement reversé pour soutenir les enfants malades du Cancer et leur famille.